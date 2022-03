Giorgio non molla mai: 6.5; Mahamuhandirange bomber di razza: 7

Non molla la presa per il secondo posto il Romano Banco, che supera per 3-0 il Fatima Traccia. Partita molto bloccata risolta da tre grandi giocate individuali. Apre le danze Ferrara con uno scatto poderoso sulla fascia al 13': marcatore lasciato sul posto e portiere battuto con un preciso destro nell'angolino. Al 25' il raddoppio di Mahamuhandirange con uno splendido destro di potenza dal limite dell'area. Nella ripresa la terza perla è di Ghizzoni: questa volte è lui ad involarsi sulla fascia sinistra, portiere saltato e palla depositata in rete. LE PAGELLE ROMANO BANCO Broglia 7 Bravo a disinnescare i pochi...

