Per vincere il titolo bisogna aspettare il Giudice Sportivo: il fatto della settimana

Manca poco, ma è (praticamente) scritto: la Baranzatese Under 17 è la vincitrice del girone C. In mattinata, infatti, si sarebbe dovuto disputare il match contro l'Osal Novate. Match che, però, non è avvenuto in assenza degli ospiti. L'ufficialità deve ancora arrivare, ma con due gare da disputare la Baranzatese può già sorridere e festeggiare. LO STAFF A guidare l'Under 17 è il tecnico Raffaele Monterosso, nonché Responsabile del settore giovanile e scolastico. Sul traguardo raggiunto, Monterosso racconta: «Ce lo aspettavamo sin dall'inizio. Tutto è partito perché il presidente Martino Mosconi, una persona di calcio ex-Aldini già qui da qualche anno, mi...

