L'ultima pretendente conquista le Fasi Finali, anche i 2005 hanno ora il quadro completo

Dalla paura alla gioia, misurata, per il traguardo che rischiava di scivolare via. La Calvairate archivia la pratica Orpas nel giro di un quarto d'ora e certifica l'accesso alle semifinali, riprendendosi ciò che l'Ausonia aveva sottratto per qualche minuto nello scontro diretto di mercoledì. L'epilogo del girone sul campo del Villa racconta di una Calva con le marce ridotte, quasi a risparmiarsi. Un atteggiamento che tutto sommato il tecnico Pischetola non sembra gradire, anche se l'obiettivo era ampiamente alla portata. Al contempo, l'Orpas chiude al nono posto a quota 22 punti, al termine di un girone di ritorno positivo con...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con