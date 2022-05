Il bomber fa doppietta nel giorno del suo compleanno, ma è tutto rimandato

La guardia non va mai abbassata, perché rischia di costare carissimo. Lo sa bene la Viscontini, che contro la Calvairate gioca una grandissima prima parte di gara. Timbra ancora, sempre e inesorabilmente Nicolò Montrasi, due gol da centravanti vero nel giro di appena sette minuti portano i suoi sul doppio vantaggio. Poi i gialloneri calano, non pressano più con la stessa intensità e gli ospiti ne approfittano. Prima Iori finalizza il tap-in vincente che riapre i giochi, poi Fumagalli ad inizio ripresa finalizza alla grande un'azione ben manovrata. 2-2 il risultato finale, che lascia tutto aperto in vista di un...

