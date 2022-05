È una Viscontini da perdere la testa: con una cinquina i gialloneri conquistano anche il Titolo Provinciale

Anche questa volta non ci si può proprio lamentare. Le finali della categoria Under 17 hanno regalato gol, ma soprattutto spettacolo all'insegna del bel calcio. Cronaca e pagelle della finalissima saranno disponibili in edicola, sulle due pagine dedicate ai classe 2005, lunedì 30 maggio.

É stata una battaglia appassionante, intrattenente, mai certa nella sua conclusione fino all'ultimo minuto. La finalissima tra la Baranzatese e la Viscontini non ha per nulla deluso le aspettative, regalando spettacolo da parte di entrambe le compagini. Al fischio finale il punteggio recita 5-3 per la squadra di Mariani, che nel corso della partita è sempre passata in vantaggio, ma in ben tre occasioni è stata ripresa dai gialloblù di Monterosso. Ad aprire le danze Bucciero, mattatore dei suoi, che prima finalizza un calcio di rigore e poi, dopo il pari di testa di Troiani, si inventa un eurogol da perdere il fiato. Ma la Baranzatese non è mai doma e dopo nemmeno cinque minuti va di nuovo in parità, grazie ad un destro da fuori fantascientifico di capitan Fedele. Non c'è però un attimo di sosta e soprattutto Maullu e compagni danno la sensazione di avere sempre il colpo in canna e si riportano in vantaggio a pochi secondi dall'intervallo con Giampietro. La ripresa non delude altrettanto le aspettative e arriva il gol della nuova parità con Albri, che sfrutta un disimpegno errato della difesa avversaria. Quando però tutto sembra avviato verso i supplementari, ecco la svolta con l'espulsione di Hu Si e il conseguente rigore a favore dei gialloneri. Dal dischetto ci va Canali che non sbaglia e fa 4-3. Ne finale la Baranzatese prova ad organizzare una reazione ma senza sortire effetti, finendo addirittura in nove, con l'espulsione del capitano Fedele. Poi Latella tira fuori l'asso dalla manica e chiude definitivamente i giochi. Viscontini che si aggiudica ufficialmente il Titolo Provinciale.

IL TABELLINO

Baranzatese-Viscontini 3-5

RETI: 23’ rig. Bucciero (V), 26’ Troiani (B), 32’ Bucciero (V), 37’ Fedele (B), 45’ Giampietro (V), 9’ st Albri (B), 28’ st rig. Canali (V), 50’ st Latella (V).

BARANZATESE (4-3-3): Misurelli, Curcio, Hu Si, Fedele, Troiani, Guastone, Marcomini (6’ st Valente), Masi, Albri (35’ st Qoku), Ciaccia (1’ st Nilanga), Laouidi (1’ st Distefano). A disp. Sabotti, Gharib Ziad, Fiori, Fontana, Ieva. All. Monterosso. Dir. Curcio.

VISCONTINI (3-4-1-2): Petrella, Moiraghi, Forestieri (11’ st Personeni), Ciaciulli, Canali, Raffuzzi, Rimini (40’ st Torri), Maullu, Bucciero (36’ st Porracciolo), Latella, Giampietro. A disp. Fumarola, Carreri, Peri, Bosoni, Pitalieri, Fumarola. All. Mariani. Dir. Raffuzzi.

ARBITRO: Bettinelli di Cinisello Balsamo .

ASSISTENTI: Boccadamo di Cinisello Balsamo e Rossi di Cinisello Balsamo.

ESPULSO: 25’ st Hu Si (B), 47’ st Fedele (B)

AMMONITI: Bucciero (V), Masi (B), Valente (B), Maullu (V). Giampietro (V).

Anthony Pace, autore dell'unico gol dello Zibido e classe 2007 partito titolare, e capitan Diego Marabelli

Può consolarsi la Calvairate, che grazie al successo per 9-1 in finale sullo Zibido si aggiudica il terzo posto finale. Una prestazione esemplare della squadra rossoblù, che ha chiuso i giochi già nel primo tempo con cinque gol all'attivo. Sin dai primi minuti la squadra di Pischetola assume pieno controllo del gioco, portandosi in avanti di tre gol dopo nemmeno mezz'ora di gioco. A timbrare Basini, con un grande inserimento, poi Rosetti calcia splendidamente da fuori all'angolino. Ad ornare ci pensano poi Petrosino, che sigla la rete con un elegantissimo pallonetto, e poi Iori dagli undici metri. Una partita non semplice ma comunque di grande cuore invece per i giallorossi di Bruzzese, andati in rete grazie ad un'azione personale da far girare la testa del solito e devastante Anthony Pace. Ripresa meno scoppietta ma comunque intrattenente, marchiata nuovamente dal dominio territoriale di capitan Nicora e compagni, che non si fanno problemi ad arrotondare ancora di più il punteggio. In rete con un tap-in facile facile il neo entrato Rovescala, sesto gol e gioco-partita-incontro. Ornano ancora Rovescala, due gol per lui, e Ghiacci. Poi Rosetti timbra ancora e cala il tris, a culmine di una grandissima prestazione. Fischio finale che dunque consegna il successo alla Calvairate. I rossoblù chiudono con una roboante prestazione e il terzo posto nella virtuale classifica finale della categoria.

IL TABELLINO

Zibido-Calvairate 1-9

RETI: 9’ Basini (C), 18’ Rosetti (C), 23’ Pia (C), 32’ Pace (Z), 37’ Petrosino (C), 45’ rig. Iori (C), 11’ st Rovescala (C), 37’ st Rovescala (C), 41’ st Ghiacci (C), 45’ st Rosetti (C).

ZIBIDO (4-2-3-1): Pellegrini (5’ st Massaro), Palmato (18’ st Impiciato), Zanatti, Lizzori (19’ st Teta), Marabelli, Leonardi (23’ Campari), Thaci M., Costa, Lagioia (13’ st Dalla Corte), Pace, Schinocca (23’ Acerbi). A disp. Marrano, Campari, Thaci G.. All. Bruzzese. Dir. Lagioia.

CALVAIRATE (4-3-1-2): Colombi (24’ st Gervasi), Fumagalli (20’ st Alfieri), Basini (13’ st Lentini), Nicora T., Benevelli (20’ st Bevacqua), Ghiacci, Iori (13’ st Bzovyy), Petrosino (1’ st Rovescala), Guarnieri (1’ st Rovescala), Pia (1’ st Shalbi), Rosetti. All. Pischetola. Dir. Colombi.

ARBITRO: Yousif di Milano .

ASSISTENTI: Caretto di Milano e Kewais di Milano.

AMMONITI: Zelante (Z), Lagioia (Z).