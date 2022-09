Un palo per tempo rovina l'esordio stagionale a Novati e Ligrone

Rondinella e Juve Cusano inaugurano con un pareggio a reti bianche il restyling del manto erboso di via Podgora, ora più uniforme e livellato. Un risultato che fotografa un match ad alta intensità a cui è mancato l'ultimo passaggio, o il guizzo finale. Un legno per parte, nel primo tempo Fantinato per la Rondinella poi nella ripresa è il bianconero Foderaro a timbrare dalla distanza. Apprezzabile il sacrificio in casa biancoblù, complice la rosa ai minimi termini, sulla sponda di Cusano la maggior freschezza e i cambi tattici non hanno fatto la differenza. 0-0 il finale. RONDINELLA INTASATA La gara...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?