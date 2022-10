Un primo tempo d'autore chiude i giochi e riscatta l'undici di Tedeschi

Arriva la prima vittoria in campionato per l'Orione che vince 3-0 sul campo della Garibaldina, grazie al rigore di Pintus, al suo secondo centro stagionale, e alle reti di Paracchino e Angiolini. Un risultato praticamente mai in discussione per i ragazzi allenati da Tedeschi che, dopo essere passati in vantaggio, sono rimasti in controllo per tutta la partita riuscendo a creare diverse occasioni, molte delle quali sprecate, contro una Garibaldina mai davvero pericolosa e che non è riuscita a ricompattarsi dopo i gol subiti. PRIMO TEMPO A DUE FACCE La partita inizia subito forte con la prima occasione che arriva per...

