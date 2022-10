La doppietta del diez riavvia la stagione di Zagheni, la panchina decide Afforese-Villapizzone

Altro giro, ed ecco un'altra folle e bellissima corsa per l'Under 17, che anche nello scorso weekend ha dato spettacolo regalandoci risultati più o meno sentiti. Tra successi arrivati quasi a sorpresa seppur meritati, come il successo per 2-0 della Freccia Azzurra di Fiorenza sull'Ardor Bollate, a vivide conferme come il Leone XIII che si è imposto solennemente sulla Macallesi, o addirittura il FatimaTraccia che vince il derby in casa del Forza e Coraggio. C'è però chi come il Cinisello non ha intenzione di perdere un solo secondo, come dimostrato dal netto 6-0 inflitto alla Triestina 1946. Insomma, il fatto...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?