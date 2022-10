La tripletta del bomber chiude i giochi e certifica la vetta di Liberti

Il Settimo Milanese rimane a punteggio pieno e in vetta alla classifica in solitaria, aspettando lo scontro diretto tra Afforese e Milano F.A., grazie a una roboante vittoria 5-0 in trasferta sul campo del Villapizzone. Mattatori di giornata sono il solito Antonino, arrivato a 6 gol in campionato grazie alla tripletta di oggi, e Ligorati che porta invece il bottino personale a 4 con una doppietta. Giochi che erano sembrati già chiusi nel primo tempo con il terzo del gol Settimo, secondo per Antonino, arrivato allo scadere della prima frazione, e con il risultato dunque sullo 0-3, a maggior ragione dopo che il Villa aveva sprecato dal dischetto l'opportunità di portarsi sul 1-3 con il penalty calciato a lato da Cattaruzza.

ANTONINO SPEZZA L'EQUILIBRIO

Il primo tempo era partito in maniera abbastanza equilibrata con nessuna delle due squadre che sembrava prevalere sull'altra. I padroni di casa erano schierati con un 4-4-2 che in fase offensiva significava avere un centrocampo molto folto e questo ha portato, soprattutto nel primo tempo, a diverse conclusioni dal limite o da fuori area sul finire di azioni non sempre limpide o ben orchestrate. Gli ospiti avevano invece un piano di gioco più definito, lasciando le due punte nel 4-3-1-2 alte con un trequartista dietro, cercando spesso il lancio lungo per uno tra Antonino e Cozzi che trovando la difesa avversaria non sempre ben posizionata riuscivano a scambiare o ad entrare in area sempre per arrivare al tiro, come in occasione dello 0-3. La gara rimane a lungo bloccata e per sbloccarla ci vuole un calcio da fermo: punizione al 19' battuta da Di Paola a cercare Antonino che, anche grazie ad un intervento non impeccabile del suo marcatore, segna il primo gol di giornata. Sempre da calcio di punizione arriva il secondo gol del Settimo, questa volta però fa tutto Ligorati che al 37' di mancino segna un gran gol che mette in discesa la partita per gli ospiti, dopo che, nei minuti seguenti allo svantaggio, il Villapizzone aveva avuto due occasioni per pareggiarla entrambe non concretizzate. Nei minuti seguenti i padroni di casa provano a dimezzare lo svantaggio, andandoci vicino soprattutto con Biasi, ma è ancora una volta il Settimo Milanese a segnare: lancio lungo per Antonino che, inserendosi in una difesa ancora una volta mal posizionata, aspetta il giusto rimbalzo e fa partire un pallonetto che scavalca il portiere avversario che stava uscendo. Il risultato quindi al minuto 45 è di 0-3. Non sono però ancora finite le emozioni del primo tempo in quanto dopo solo un minuto il Villa ha l'opportunità di rientrare in partita, viene infatti concesso un calcio di rigore che viene però tirato a lato da Cattaruzza, uno dei migliori tra le fila dei padroni di casa.

IL SETTIMO GESTISCE

Secondo tempo che vede meno azioni da rete con il Settimo che gestisce il risultato senza correre grossi rischi e il Villapizzone che risulta ancora poco pulito in fase di costruzione e spesso in confusione, salvo alcune occasioni in cui i suoi attaccanti riescono ad entrare in area e concludere trovandosi davanti però un grande Bonomi. Nella ripresa il risultato rimane invariato fino ai minuti di recupero, con il 4° e 5° gol degli ospiti arrivati nel giro di due minuti, dopo un secondo tempo senza grandi squilli da ambo i lati. Gol che vanno ad arrotondare ancora di più un punteggio forse troppo severo per quanto visto in campo, le due squadre infatti sembrano equivalersi per grandi tratti della partita, con il Settimo che è più bravo a sfruttare gli errori difensivi del Villa e più solido in difesa grazie anche a una grande prestazione di Bonomi che neutralizza i pericoli creati dagli avversari. Lo 0-4 arriva ancora una volta grazie al cinismo di Antonino che servito in area trasforma realizzando quindi la tripletta personale, mentre l'ultimo gol porta ancora la firma di Ligorati, spostato da terzino a centrocampista sul finale di partita, che ribadisce in porta un pallone rimasto vacante in area dopo deviazioni su un corner.

IL TABELLINO

VILLAPIZZONE-SETTIMO MIL. 0-5

RETI: 19' Antonino (S), 37' Ligorati (S), 45' Antonino (S), 45' st Antonino 47' st Ligorati (S)

VILLAPIZZONE (4-4-2): Hurtado 6, Suglia 6, Panzeri T. 6 (4' st Marzano 6), Maatouk 6,5, Caddeo 6,5 (22' st Bognani sv), Mazzon 6,5, Di Tizio 6 (11' st Abdelhady 6), Groppo 6, Moukhannat 6, Cattaruzza 6,5 (39' st Panzeri sv), Blasi 6,5 (22' st El Sayed 6). A disp. Morelli, Bognani, El Sayed, Abdelhady, Marzano. All. Scarazzati 6

SETTIMO MIL. (4-3-1-2): Bonomi 7, Dell'Orto 6, Ligorati 7,5, Mutti 6,5, Volta 6, Di Paola 6,5, Losa 6 (20' st Mohamed sv), Pasini 6 (33' st Di Stefano sv), Antonino 8,5, Oggionni 6,5 (17' st Albanese 6), Cozzi 6 (20'st Re 6) . A disp. Bongiorni, Di Stefano, Re, Albanese, Mohamed, Romeo. All. Liberti 7

ARBITRO: Abdelouadoud di Milano 6,5

AMMONITI: Groppo (V), Maatouk (V), Mutti (S), Re (S)

LE PAGELLE

VILLAPIZZONE

Hurtado 6 In alcune occasioni, come sul primo e terzo gol non è posizionato al meglio, può migliorare anche nei rinvii.

Suglia 6 Soffre un po' in fase difensiva alcuni duelli, ad esempio con Ligorati sulla fascia, si riscatta in fase offensiva con buona spinta.

Panzeri 6 In difficoltà come tutto il pacchetto arretrato del Villa, commette alcuni errori contro Antonino, avversario non facile data anche la statura, come in occasione del primo gol.

4' st Marzano 6 Buona prestazione a gara ormai compromessa.

Maatouk 6.5 Migliore della retroguardia dei padroni di casa, non va in difficoltà e si fa vedere anche davanti, ammonito

Caddeo 6.5 Tra i migliori dei suoi, ispirato in fase di costruzione e finalizzazione va vicino al gol con conclusioni sia da dentro che da fuori area. (22' st Bognani sv)

Mazzon 6.5 Buona prestazione è centrale per il gioco della squadra a centrocampo e in entrambe la fasi.

Di Tizio 6 Buona partita a centrocampo, il reparto che ha fornito le migliori prestazioni per la squadra oggi.

11' st Abdelhady 6 Entra bene ed è subito in partita.

Groppo 6 Partita difficile in chiave difensiva, tenta qualche azione personale partendo dalle retrovie arrivando vicino al gol nel secondo tempo, ammonito.

Moukhannat 6 Ci si aspetta qualcosa in più da lui in fase offensiva anche se la parita di oggi contro una difesa solida e ben organizzata come quella del Settimo non era facile.

Cattaruzza 6.5 Uno dei migliori e più ispirati della sua squadra spesso vicino al gol o all'assist servendo i compagni. Unica pecca il rigore sbagliato che avrebbe portato a un secondo tempo più aperto. (39' st Panzeri sv)

Blasi 6.5 Lotta e s'impegna molto, svaria su ambo le fasce e in alcune occasioni va vicino al gol, è tra tutti quello che più riesce a impensierire la difesa avversaria.

22' st El Sayed 6 il migliore tra quelli che subentrano sembra poter dare una scossa alla gara ma ha poco tempo, forse sarebbe stato più utile dall'inizio.

All. Scarazzati 6 Sostituisce il primo allenatore che era squalificato e ciò probabilmente ha influito sulla prestazione di oggi, la squadra è spesso sembrata in confusione e non in grado di ribaltare il risultato. Prova nel finale a ribaltare la partita cambiando modulo e giocando con tre punte ma è troppo tardi.

SETTIMO MILANESE

Bonomi 7 Nessun intervento miracoloso ma diverse buone parate, se il risultato è così netto è anche merito suo, da capitano da' sicurezze alla squadra, bravo con lanci e rinvii.

Dell'Orto 6 Buona prestazione in entrambe le fasi, si guadagna il calcio di punizione che vale l'ammonizione per Maatouk

Ligorati 7.5 Grande prestazione soprattutto offensiva, si fa spesso vedere ed è un'arma in più per la sua squadra. Il primo gol su punizione è un capolavoro. Fa bene anche nei minuti finali a centrocampo.

Mutti 6.5 Buona partita in difesa, solido.

Volta 6 Gioca una buona partita come tutto il reparto difensivo del Settimo senza imprecisioni o sbavature.

Di Paola 6.5 Autore dell'assist per il primo gol, nel complesso prestazione convincente e autorevole a centrocampo.

Losa 6 Schierato a sorpresa al posto di Mohamed con cui farà poi staffetta, esce a metà secondo tempo senza aver inciso sulla partita (20' st Mohamed sv)

Pasini 6 Si fa notare per alcune belle giocate a centrocampo e gioca nel complesso una buona partita. (33' st Di Stefano sv)

Antonino 8.5 Il migliore in campo. Autore di una straordinaria tripletta con 3 gol molto diversi: prima sfrutta un errore del suo marcatore per colpire di testa da pochi passi, poi lanciato supera il portiere con un pallonetto, e servito in area completa la giornata perfetta.

Oggionni 6.5 Schierato trequartista dietro le due punte svolge bene il suo compito servendo e tentando in alcune occasioni la giocata personale.

17' st Albanese 6 Entra a risultato acquisito e gestisce.

Cozzi 6 Tra i tre giocatori offensivi del Settimo è quello meno in risalto, prestazione comunque positiva.

20' st Re 6 Come per gli altri subentrati suoi compagni la partita offre poco per cui giocare, disputa una buona mezz'ora.

All. Liberti 7: La partita è preparata bene e può essere contento della prestazione di tutta la squadra, mai andata in difficoltà e soprattutto del suo bomber Antonino.

ARBITRO

Abdelouadoud di Milano 6,5 Partita arbitrata senza decisioni difficili o dubbie, quelle riguardanti ammonizioni e rigore sono corrette.

LE INTERVISTE

Scontento Scarazzati che si trovava di fronte il difficile compito di sostituire l'allenatore contro una delle migliori squadre del campionato, dichiara di non essere d'accordo col risultato: «Il risultato è bugiardo, noi abbiamo sprecato troppe occasioni, siamo stati troppo sterili in attacco, soprattutto nel primo tempo». Per quanto riguarda lo schieramento tattico invece «Siamo partiti con un 4-4-2 con le due punte là davanti per poi cambiare con un attacco a tre nel secondo tempo per provare a ribaltarla».

Diverso l'umore a Settimo con la soddisfazione di Liberti che ha dichiarato: «Contento per questa vittoria arrivata in un campo solitamente ostico per noi in cui abbiamo faticato spesso, soprattutto all'inizio. Ovviamente non mi aspettavo un risultato così netto, solitamente quelle contro il Villa sono partite molto combattute. Stiamo continuando un percorso iniziato l'anno scorso che ci permette di essere a buon punto e di non commettere gli stessi errori, anche se ovviamente siamo solo all'inizio. Mi sento fortunato ad avere un giocatore come Antonino, ma in generale contento di tutti i ragazzi».