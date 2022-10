Chiatto para di tutto nello scontro al vertice, poi Leoni mette a posto le cose

Uno spettacolare scontro diretto termina 3-3. Sei gol e un pari che sa di amaro per Cinisello e Cob91, che hanno entrambe da rammaricarsi per non aver portato a casa i tre punti. La cinica formazione di casa passa in vantaggio dopo un'incredibile quantità di occasioni da rete sprecate dagli ospiti, ma il doppio vantaggio non viene sfruttato e Leoni questa volta ne approfitta. Sin dalle prime battute la Cob vuole indirizzare la partita, parte forte e si presenta più volte davanti a Chiatto, che però è in versione superman e le respinge tutte. Nel momento più difficile del Cinisello, però, l'uno-due è letale: 2-0 con Iengo e Brienza. Al 36' ci pensa Leoni a dar fiducia ai suoi, quando di fronte al portiere infila l'unico angolo non coperto e sigla il 2-1. La ripresa è ancora più ricca di emozioni. Il 3-1 di Atzeni sembra chiudere i giochi, ma la squadra di Imbro non ci sta, e grazie al subentrato Mascheroni fa 3-2. Il pareggio è tutto merito di Leoni, il quale si inserisce palla al piede in area, conquista il rigore e lo trasforma senza esitazione.

PARADOSSO

Fluidità di gioco, pressing preciso e grande produzione di mole offensiva. Ingredienti giusti per formare una buona torta, se solo non ne mancasse uno fondamentale: la concretezza. Senza la rete, infatti, alla Cob91 sembra tutto inutile quanto fatto nei primi 24' di gioco. Prima Leoni, poi a turno Azzinnaro e Catena si presentano più volte davanti a Chiatto, ma spesso mancano di precisione o determinazione. Al netto dell'ottima prestazione del portiere cinisellese, che si supera sul colpo di testa della punta. Allora, i padroni di casa sono bravi ad approfittarne: prima la testata di Iengo, poi la gran conclusione di Brienza portano incredibilmente in vantaggio i giocatori in maglia bianca. La classica legge del "gol sbagliato, gol subito" ancor più ingigantita. La sensazione è che il vantaggio sia un duro colpo, ma d'altra parte più si spreca, più si rischia di scuotere gli avversari. Ecco che troviamo il paradosso di una partita iniziata con un atteggiamento da grande sfida, della Cob, fronteggiato da troppa superficialità, del Cinisello. Il risultato è opposto. Tanti perciò i rammarichi soprattutto per gli ospiti, che in una partita chiave come questa non portano a casa i 3 punti. Con più attenzione e precisione, la formazione di Imbro può mettere la freccia nella bellissima lotta alla conquista del girone C.

EPISODI

Quando si parla di gare nelle quali gli episodi sono decisivi, va menzionata anche la partita tra Cinisello e Cob91. Senza nulla togliere all'ottimo lavoro dei due allenatori e alle indubbie qualità dei protagonisti, tante le diverse situazioni che spostano gli equilibri del match. Il doppio vantaggio casalingo ne è un esempio, così come il rigore del 3-3 definitivo. Tre, però, sono le espulsioni che si contano nella supersfida. Sacchetto, Azzinnaro e Iengo terminano in anticipo la partita procurandosi così una squalifica che penalizza la propria squadra per i prossimi impegni di campionato. Si potrebbe parlare di qualche decisione arbitrale, specie sui cartellini, ma parlando di campo è indubbio che le sliding doors dello scontro al vertice sono diverse e valgono per entrambe le squadre. L'impressione, come sottolineano i due tecnici a fine gara, è che un qualsiasi episodio nel finale avrebbe potuto incidere sul risultato. Il 3-3 dopo 90' risulta un esito corretto, ma la voglia di vincere di entrambe le squadre sottolinea la spettacolarità del match e la giusta mentalità che appartiene alle rivali. Va aggiunto, inoltre, che la capacità di sfruttare a dovere ogni episodio a favore, che sia esso un calcio piazzato, un uomo in più o una rete casuale, è un plus importante per ogni squadra che vuole vincere. E i due allenatori lo sanno bene.

IL TABELLINO

CINISELLO-COB 91 3-3

RETI (2-0, 2-1, 3-1, 3-3): 24' Iengo (Ci), 26' Brienza (Ci), 36' Leoni (Co), 14' st Atzeni (Ci), 21' st Mascheroni (Co), 32' st Leoni (Co).

CINISELLO (4-3-1-2): Chiatto 7, Vescera 6, Todisco 6 (41' st Di Cosmo sv), Andreoni 6.5, Sacchetto 6, Di Cintio 6.5, Iengo 6.5, Mauri 7 (14' st Ori 6), Brienza 7 (26' st Barbiero 6.5), Cometa 6 (35' st De La Vega sv), Atzeni 7.5. A disp. Mazzei, Leonardo, Fortuna, Commodaro, Giacobbe. All. Melgrati 6.5.

COB 91 (3-4-2-1): Guarino 6, Folli 6, Pugliese 6 (27' st Roviello sv, 41' st Rossi sv), Papandrea 7, Azzinnaro 6.5, Traina 6.5, Vianello 7 (22' st Mattiolo 6), Fulco 6.5 (3' st Mascheroni 7), Leoni 8, De Ponte 7.5, Catena 6.5. A disp. Milani, Bonura, Lisciandrello, Trentin, Sampen Orellana. All. Imbrò 7.

ARBITRO: Corrado di Cinisello Balsamo 6.

ESPULSI: 32' st Sacchetto (Ci), 43' st Azzinnaro (Co), 45' st Iengo (Ci).

AMMONITI: Azzinnaro (Co), Papandrea (Co), Pugliese (Co), Atzeni (Ci), Cometa (Ci), Di Cintio (Ci), Sacchetto (Ci).

LE PAGELLE

CINISELLO

Chiatto 7 Nella prima mezzora para di tutto. Respinge le conclusioni, comanda la difesa e dà totale sicurezza ai compagni. È incolpevole sui gol subiti e risulta uno dei migliori della squadra.

Vescera 6 Corre sulla corsia di destra ma riesce poco a incidere. Non rischia nulla in impostazione e marca bene il suo diretto avversario.

Todisco 6 Spesso si perde la marcatura, e a volte l'errore gli è quasi fatale. Tuttavia si propone in fase di possesso e sbaglia poco palla al piede. (41' st Di Cosmo sv).

Andreoni 6.5 Da regista tocca numerosi palloni. All'inizio sembra troppo superficiale, ma con il passare dei minuti prende per mano la squadra, imposta con più coraggio e contrasta con più decisione. Paga l'errore in impostazione sul primo gol di Leoni.

Sacchetto 6 In uscita si prende qualche rischio di troppo, come quando Catena spreca da dentro l'area. Poi gioca una partita attenta, subisce un cartellino giallo troppo severo e viene espulso per somma di ammonizioni.

Di Cintio 6.5 Resta concentrato e interviene pulito per la maggior parte della partita. Segue il suo uomo e tiene bene la linea difensiva.

Iengo 6.5 Sblocca la gara con un bel colpo di testa, poi a centrocampo si fa sentire con chiusure importanti e dando il via a qualche ripartenza. Ingenuo, però, nel farsi espellere a gara ormai chiusa.

Mauri 7 Orchestra il centrocampo più volte facendo girare il pallone. In suo possesso non lo perde mai e cerca sempre di smarcarsi per farsi trovare pronto. Non si arrende mai e lotta su ogni contrasto.

14' st Ori 6 Entra bene, si piazza a centrocampo e si occupa di contenere le avanzate avversarie.

Brienza 6.5 Sigla il 2-0 con un gol bellissimo, calciando da fuori area un destro sotto l'incrocio. Poi la sua gara si opacizza: si mette poco in mostra.

26' st Barbiero 6.5 Con il passaggio al 4-3-3 si posiziona sull'out di destra, dando buon supporto ad Atzeni e Cometa. Entra con il piglio giusto e crea anche qualche pericolo a difesa e Guarino.

Cometa 6 Fatica ad entrare in partita, prima parte dietro alle punte e poi si guadagna il centro dell'attacco, ma anche lì fatica a lasciare il segno. La sua prestazione, comunque, è caratterizzata da qualche buono scambio e un paio di imbucate precise. (35' st De La Vega sv)

Atzeni 7.5 Il migliore del Cinisello. Dà a Iengo l'assist che sblocca la sfida, poi vince parecchi contrasti e punta l'uomo con continuità. Il suo gol del 3-1 mette in discesa la gara, che poi si complica. Quando viene lasciato isolato nel finale fa reparto da solo e riesce a mantenere il possesso anche quando pressato.

All. Melgrati 6.5 La pecca è l'atteggiamento dei suoi, che nelle battute iniziali sembrano subire troppo le avanzate avversarie. Scuote i giocatori con la convinzione di chi non vuole arrendersi e cerca di restare lucido con i cambi, anche dopo le espulsioni.

COB 91

Guarino 6 Non ha colpe sui gol subiti, nel primo tempo esce bene ma nel secondo si prende qualche rischio. Cerca continuamente di spronare la sua squadra.

Folli 6 Va in difficoltà quando viene pressato. Passa tutta la gara da braccetto di destra ma non ha mai paura di spingersi in avanti per creare superiorità numerica.

Pugliese 6 Rischia poco, resta più bloccato di Folli ma è attento in fase difensiva. (27' st Roviello sv, 41' st Rossi sv).

Papandrea 7 Dirige la squadra dettando i tempi di gioco. Tocca più volte il pallone in una stessa azione e lo gira da destra a sinistra con disinvoltura. Nel corso della prima frazione l'alta intensità è dettata dai suoi passaggi.

Azzinnaro 6.5 Difende in maniera precisa, ma quando può cerca anche la conclusione da fuori area. Si fa espellere ingenuamente appena dopo aver subito un'ammonizione.

Traina 6.5 Spesso imposta da dietro: il gioco dal basso è affidato a lui, ma non ha paura di rilanciare se necessario. Nel secondo tempo regge bene le corse di Atzeni.

Vianello 7 È bravo nei dribbling e lo dimostra ogni volta che ne ha la possibilità. Punta l'avversario con continuità e crea pericoli indifferentemente, prima a destra e poi a sinistra. Corre su tutta la fascia cercando spesso la triangolazione. Il rammarico maggiore è l'occasione avuta nella prima frazione, quando dopo un ottimo stop incrocia troppo.

22' st Mattiolo 6 Si posiziona in mezzo al campo, cercando di triangolare con i compagni. Entra con le squadre lunghe e anche per questo non riesce ad incidere.

Fulco 6.5 Inizia alla grande, corre su tutta la corsia e rende pericoloso ogni suo cross con il sinistro. Cala di rendimento con il passare dei minuti ma la sua resta una buona prestazione.

3' st Mascheroni 6.5 Fin dal suo ingresso fa capire di voler lasciare il segno. Si presenta in area e guadagna corner sull'ennesima parata di Chiatto. Gli bastano pochi minuti per segnare il 3-2.

Leoni 8 Il man of the match nonostante qualche chance buttata nei primi 45'. Viene incontro, allarga il gioco e dà profondità. Fa di tutto per far segnare la Cob e quando può lo fa direttamente lui. Sigla una doppietta fondamentale per non perdere punti in uno scontro diretto.

De Ponte 7.5 Imbuca bene per i compagni ma è ovunque. Viene a prendersi palla nella sua metà campo e poi torna in trequarti. Crea pericoli soprattutto con passaggi interessanti, se non incide è solo un caso.

Catena 6.5 Spreca una buona opportunità all'11', ma da lì in poi anche lui è sempre propositivo. Svaria su tutto il fronte offensivo e tocca numerosi palloni.

All. Imbrò 7 Personalmente non può avere nulla da rimproverarsi. Prepara la sfida al meglio e la interpreta in maniera giusta. La mancata vittoria è figlia soprattutto di tanti errori in attacco.

ARBITRO

Corrado di Cinisello Balsamo 6 La dote migliore è certamente il polso. Ogni decisione è presa con sicurezza, ma è pronto ad accettare l'errore quando comunicato dai protagonisti. Estrae tanti, troppi cartellini utili solo a scaldare gli animi. Tuttavia, l'errore principale è il primo giallo a Sacchetto. Per il resto, espulsioni e rigore risultano corretti.

LE INTERVISTE

Al termine della gara, l'allenatore del Cinisello, Melgrati, ha parlato così: «Sapevamo che poteva rivelarsi una partita difficile. Molto onestamente ci siamo trovati in vantaggio non meritatamente, non abbiamo fatto bene a livello di gestione della palla e interpretazione della partita. L'abbiamo vissuta male, con troppa tensione: loro giocavano più sciolti. Però se la indirizzi in vantaggio di due gol non puoi regalare il 2-1 a fine primo tempo». Infine, sulla squadra: «È un gruppo che ho preso quest'anno, loro non hanno mai giocato per il titolo. Vorrei cercare di prendere la categoria, onestamente mi aspettavo di più dalla mia squadra. Spero che con il tempo venga fuori». Qual è il rammarico più grande? In primis per l'atteggiamento iniziale. Sapevo che questa squadra avesse pecche caratteriali, ma anche oggi i nostri attaccanti, che sono bravi, hanno giocato male. Sono deluso da questo punto di vista».

Dal canto suo, Imbrò della Cob91 la pensa così: «Abbiamo sbagliato troppi gol: il portiere loro avrà fatto minimo 4 o 5 paratone. Loro hanno fatto 5 tiri: 3 gol, una traversa pizzicata e una parata semplice. Noi abbiamo fatto la partita, con minimo 10 occasioni. Almeno due gol nel primo tempo li dovevi mettere... Questo è il calcio. Sono contento dell'atteggiamento dei miei fino a un certo punto. Dovevamo fare di più, anche con l'uomo in meno». Poi, insiste sulle occasioni sciupate: «Agli allenamenti su 10 tiri in porta fanno 9 gol, come è possibile? Forse la pressione, non lo so. Adesso aspettiamo di vedere come andrà con il Bresso tra due settimane, perché penso che ce la giocheremo noi, il Cinisello e il CG Bresso».