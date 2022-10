La Real scappa e non si guarda più indietro: Rotundo sensazionale

A volte basta un attimo per sbloccarsi e non guardarsi più indietro. La sfida tra Real Milano e Rogoredo ha mostrato l'importanza di avere il vento in poppa e saperlo sfruttare per spiccare il volo: dopo il vantaggio arrivato in maniera abbastanza casuale infatti i padroni di casa hanno preso in mano il pallino del gioco e chiuso la gara nel primo quarto d'ora della ripresa, stordendo un Rogoredo che ha trovato la forza di reagire solo nel finale, quando però ormai era ormai troppo tardi per rimettere in piedi la partita e c'era soltanto il tempo di farsi prendere...

