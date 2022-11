Zuppelli mette la freccia e il CG Bresso sorpassa Imbrò

Termina 3-0 il match per la vetta tra CG Bresso e Cob 91. I padroni di casa mettono la freccia e effettuano il sorpasso ai danni degli ospiti guidati dal capitano Balbi, autore di una doppietta, e dal difensore-goleador Zuppelli, vero e proprio man of the match. Per la Cob invece si tratta di una sconfitta che pesa, soprattutto in virtù delle occasioni create ma non sfruttate a dovere durante la prima frazione.

FRENESIA

Quando la partita inizia, l’atmosfera che si respira è quella delle grandi occasioni: ne sono consapevoli i tifosi, lo sanno gli allenatori e anche i giocatori, i quali però forse subiscono questo clima e spesso vedono sprecate le proprie chances di andare a segno a causa di poca precisione o troppa frenesia. Difatti, il match si apre con una paio di occasioni da parte del CG Bresso, una in particolare con Pastoressa che scarabocchia sul fondo a seguito di un ottimo recupero palla di Colombo nei pressi dell’area avversaria. Poi è il turno degli ospiti, con Catena che inanella due tentativi ravvicinati entrambi disinnescati da Mancini con due ottime uscite. Insomma, la partita inizia a farsi tesa ma gli errori tecnici paiono molti e questo condiziona le dinamiche del match, con le due compagini capaci di essere pericolose soprattutto da palla inattiva. I neroverdi padroni di casa però, col tempo, prendono campo, aggrediscono bene la prima costruzione avversaria, vincono qualche duello in più e trovano anche un palo al 37’ con Zuppelli sugli sviluppi di un corner. CG Bresso che pare dunque avere più coraggio, anche perchè i difensori centrali, tenendo a bada efficacemente Leoni, consentono ai due terzini (Zuppelli, appunto, e Pompilio) di rimanere in costante proiezione offensiva e di diventare un fattore determinante ai fini del risultato.

ZUPPELLI-SHOW

Il secondo tempo sembra evolversi secondo le stesse dinamiche del primo: partita tesa, fisica e che vede le migliori occasioni nascere da calcio da fermo. E al 18’ arriva il gol proprio dagli sviluppi di corner: cross da sinistra, raccoglie Zuppelli nella mischia mentre la palla è ancora in aria, palleggia con la coscia per superare l’avversario ma gli viene impedita la conclusione e la palla rimane vagante, “senza padrone” in area di rigore. Il primo a farla sua è Balbi, che non ci pensa due volte e scaraventa in rete per l’ 1-0 dei neroverdi. Che due minuti dopo avrebbero anche la possibilità di raddoppiare ma ? Viene ipnotizzato da Guarino che tiene in piedi i suoi. Da qui la Cob risente del contraccolpo psicologico e, salvo un paio di accelerazioni di Vianello entrato nella ripresa, faticherà per il resto del match ad organizzare una reazione vera e propria. Anche perchè dieci minuti più tardi arriva il 2-0: punizione da sinistra, cross perfetto e incornata da bomber vero da parte di Zuppelli, che arriva in corsa e indirizza sull’angolo opposto legittimando la sua nomina di uomo partita. Da qui in poi il match è indirizzato e scorre liscio, salvo innervosirsi nel finale. Al terzo minuto di recupero c’è spazio per il 3-0 di Balbi, che suggella un’ottima prestazione sua e della squadra. CG Bresso che dunque conquista la seconda posizione e rimane in scia col Cinisello, primo con un punto in più. Gli ospiti invece devono invece fare i conti con una sconfitta amara, forse troppo per poterla digerire facilmente.

IL TABELLINO

CG BRESSO-COB 91 3-0

RETI: 18' Balbi (CG), 28' Zuppelli (CG), 48' st Balbi (CG).

CG BRESSO (4-3-3): Mancini 7.5, Zuppelli 8 (34' st De Sanctis sv), Pompilio 7, Spina 7, Di Pace 7 (16' st Luce 7), Colombo 7.5, Rubetti 6.5 (20' st Guadagna 6), Balbi 7.5, Pastoressa 7 (42' st Pari sv), Formica 7 (12' st Coltro 6), Leo 6.5. A disp. Grossi Stefano, Grande, Piscitelli, Ballini. All. Balbi 7.5.

COB 91 (3-5-2): Guarino 7, Folli 6.5 (6' st Pugliese 6.5), Sferrazza 6.5 (6' st Vianello 6.5), Papandrea 6.5 (34' st Mascheroni sv, 50' st Rossi sv), Azzinnaro 6, Traina 7, Catena 6 (34' st Mattiolo sv), Bonura 6 (12' st Calcagno 6), Leoni 6.5, De Ponte 6.5, Fulco 6.5 (42' st Roviello sv). A disp. Bruno, Giuliano. All. Bonura - Imbrò 6.

ARBITRO: Centorrino di Cinisello Balsamo 7.

ESPULSO: 38' st Leo (CG).

AMMONITI: Mattiolo (Co), Mascheroni (Co).

LE INTERVISTE

Balbi, tecnico dei neroverdi: «Abbiamo meritato di vincere. Siamo stati bravi a resistere alle loro avanzate sullo 0-0 e con pazienza abbiamo avuto la meglio. Già l’anno scorso abbiamo fatto un grande girone di ritorno, quest’anno puntiamo alle prime tre posizioni. Possiamo giocare ancora meglio, perché gli elementi sono tanti e validi, tutti si allenano al meglio. Sono soddisfatto, ci divertiamo questo è il segreto».

Imbrò, allenatore degli ospiti: «Hanno meritato, loro segnano, noi sbagliamo troppi gol. Il risultato ci condanna ma lo ritengo un po’ bugiardo. Non penso che i giocatori abbiano risentito dell’importanza del match, ci è girato tutto male. Abbiamo perso la battaglia, non la guerra. Continuiamo a lavorare».