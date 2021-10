Argentia-Cavenago, quattro reti per la squadra di Miniussi che chiude un match inizialmente equilibrato con Accascio e Atanasov

Quattro gol per il Cavenago sul campo dell'Argentia regalano la vittoria agli ospiti per 1-4. Una partita che sembrava equilibrata termina con una vittoria per la formazione del tecnico Candido Miniussi. Nel primo tempo le due squadre lottano a viso aperto e finiscono i primi 45 minuti sul punteggio di 1-2. Dopo la rete iniziale di Gabriele Vergani e il pareggio dei padroni di casa con Riccardo Busco ci pensa Luca Mozzini a riportare in vantaggio gli ospiti. Nella ripresa il Cavenago mette la marcia più alta e porta a casa i tre punti alla prima giornata grazie a due...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con