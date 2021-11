Juvenilia-La Dominante: Griffini ristabilisce le gerarchie allo scadere, beffa per i nerazzurri a cui non basta Vircillo

Le vittorie poco convincenti sono spesso le più preziose e la Juvenilia gioca questa carta per vincere il derby contro La Dominante. L’atmosfera da stracittadina emerge solo nella parte finale, quando Vircillo si toglie la maglietta per esultare con foga prima che Griffini geli le speranze nerazzurre con la rete del 3-2. Altri tre punti importanti per la squadra di Paleari che rimane al comando a punteggio pieno (insieme al Varedo), mentre il collettivo di Pedano subisce una doccia gelata incredibile in una fase di emergenza dell’organico. Offside o fuorigioco passivo? Il grande punto di domanda dell’intera contesa è la...

