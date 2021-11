Casati Arcore-Speranza Agrate: De Nicolo allo scadere permette agli Agratesi di acciuffare il pareggio in una gara ricca di rimonte

4-4 è il risultato al termine dell'incontro tra Casati Arcore e Speranza Agrate, con reti rispettivamente di Sciacca, Maggioni, Panzeri e Gatti per i padroni di casa e un super De Nicolo (tripletta per lui) e Calzighetti per gli ospiti. Partita molto equilibrata e dall'esito incerto fino alla fine, caratterizzata da continui ribaltamenti sul fronte d'azione e da più rimonte nell'arco dell'incontro. Pareggio che lascia l'amaro in bocca soprattutto ai padroni di casa, che si sono visti sfumare tre punti preziosi nell'ultimo minuto di recupero, quando hanno subito il gol del definitivo 4-4. Speranza Agrate che quindi, seppur con la...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con