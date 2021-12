Cassina Calcio-Pozzuolo: Natale da imbattuti per i bianconeri, Castro e Fumagalli portano il primato sotto l'albero bianconero

Continua la marcia trionfale del Pozzuolo, che riesce ad avere la meglio alla distanza su un Cassina alquanto volitivo. Lo 0-3 al triplice fischio è eccessivamente severo a scapito dei rossoverdi, che hanno rischiato molto nel primo tempo ma sono ugualmente riusciti a rendersi pericolosi dalle parti di Horbeek. Tutte le reti bianconere arrivano nella ripresa, la prima di Castro è determinante per rompere gli equilibri mentre l’autogol sfortunato di Tresoldi segna la contesa chiusa da Fumagalli in ripartenza. Nove su nove alla pausa natalizia per la compagine di Sottocorno, che conferma ulteriormente la sua forza se mai ce ne...

