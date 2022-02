Luca Orlandi, bandiera e goleador del Varedo, il capocannoniere nato e cresciuto nel club ora trascina i gialloblù con le sue 12 reti

Il Varedo Under 17 può contare su un attaccante dalle mille soluzioni. I suoi 12 gol nel girone di andata che gli sono valsi il titolo di capocannoniere non arrivano infatti per caso. Un inizio di stagione così positivo è il frutto di un lavoro di squadra che la squadra allenata dal tecnico Elio Torricelli ha messo in atto negli mesi autunnali, ma soprattutto dalla grande flessibilità che il giocatore ha saputo mostrare. Orlandi, che per tutta la sua carriera ha giocato con la maglia del suo Varedo, ormai considera una seconda casa la società brianzola, nella quale è cresciuto...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con