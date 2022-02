Le pagelle: Vergani apre la partita e la chiude, Mozzini è imprendibile

La partita tra Cavenago e Fonas sicuramente non è stata priva di emozioni e colpi di scena. Nei primi 10 minuti l'arbitro Sala tira fuori un cartellino rosso per Lucchese dopo i continui avvertimenti e le proteste esagerate e reiterate. La partita quindi si mette in discesa per i padroni di casa, che con Vergani al centro e Vignoli e Atanasov sulle fasce domina in lungo e in largo la prima frazione, trovando il gol al 28' dopo una delle tante brutte uscite di Barrano. Nella seconda frazione la solfa non cambia: prima Vignoli segna di testa dopo gli sviluppi...

