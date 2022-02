Lontano dai campi per un malore, ora i compagni gli dedicano una vittoria

La squadra gli ha dedicato la vittoria di mercoledì sera: è la storia di Shady Soliman, giocatore del Città di Brugherio allenato da Kevin Francesco Proietti. L'attaccante ha riscontrato nelle scorse settimane un malore e dopo una serie di accertamenti ospedalieri con la sua famiglia ha optato per un'operazione chirurgica, per risolvere i suoi problemi. Lo stesso Shady, infatti, ha detto: «Mi sono operato perché la situazione lo richiedeva. I controlli mi hanno fatto allontanare dal campo, ma io non vedo l'ora di tornare a giocare». Al momento, l'attesa è dovuta ai punti post-operatori che ha il ragazzo ma, come...

