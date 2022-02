Un pareggio che sa di sconfitta e di vittoria

Momento di scontro ad alta quota, perché a scendere in campo sono Biassono e Cosov. La partita è importante per entrambe le squadre, ma il campo sancisce un pareggio con un gol per parte che, in fin dei conti, serve poco a entrambi i gruppi. I due punti lasciati pesano sicuramente di più per il Biassono, che a pochi minuti dal termine vede sfumare una papabile vittoria mentre, di riflesso, il singolo punto conquistato potrebbe trasformasi in un'iniezione di fiducia per la Cosov. Non a caso, al triplice fischio, gli umori delle due squadre sono completamente opposti: il Biassono esce...