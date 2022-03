Lo Sporting sfiora l'impresa, ma la sveglia suona in tempo per i bianconeri

Prosegue ininterrottamente il ruolino di marcia del Pozzuolo, che si concede un pisolino mattutino prima di risvegliarsi e battere 5-3 lo Sporting Mazzola. Dopo un primo tempo a senso unico, caratterizzato dai legni, i bianconeri si fanno riprendere dai granata in appena centoventi secondi salvo poi svuotare la panchina e vincerla grazie alla freschezza dei nuovi entrati. Brutta tegola per Semeraro l'infortunio muscolare occorso a Di Cianno, che ha costretto i blackbucks all'inferiorità numerica negli ultimi dieci minuti. Per la truppa di Mastrolembo arrivano invece indicazioni importanti che confermano uno stato di salute in progressiva crescita. Lo Sporting reinventa. Le rotazioni in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con