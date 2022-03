Misani colpisce al momento giusto: 7.5; Moriggi tra i pali evita il tracollo: 7

Il Pozzuolo completa il calendario vincendo la dodicesima partita su altrettante gare disputate, 5-3 lo score ai danni dello Sporting Mazzola. Un punteggio che sembra quasi modesto per la mole di gioco e di occasioni avute dai bianconeri ma che cela al contempo il momentaneo pareggio conquistato dai granata in doppia rimonta. Cinque marcatori diversi per Semeraro, che perde Di Cianno per infortunio muscolare, mentre Mastrolembo rimpiange alcune scelte tattiche in difesa pur trovando risposte confortanti in attacco. LE PAGELLE POZZUOLO Mazzone 6 Una prestazione da "sv" tolto lo spauracchio iniziale sul pressing avversario. 1' st Fasiello 6 Un po' sfortunato, in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con