Talismano Dominante: con la fascia al suo braccio solo vittorie

Tre partite con la fascia da capitano. Tre vittorie. La squadra ha segnato dieci gol e ne ha subito appena uno. Questo lo score incredibile de La Dominante di Mirko Pedano da quando Luca Scivoli è il capitano della squadra. Nei tre successi messi a referto in campionato, per altro, bisogna annoverare anche l'importantissimo derby con la Juvenilia, vinto per 5-1. Un inizio niente male per il neo-leader del gruppo, che si è ritrovato improvvisamente catapultato in questo nuovo giro di responsabilità che adesso gli competono. Luca Scivoli in azione con il numero 10 sulle spalle Luca ha infatti dichiarato...

