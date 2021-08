Fair Play Cup: Spina leader, gol e assist, Sumin in rete alla prima da titolare, riscatto Casalegno

Dopo la sconfitta all'esordio della Fair Play Cup, il neo tecnico dell'Alpignano Manavella chiedeva una reazione, e così è stato. Biancoazzurri in campo con il 4-3-3 per sfruttare la velocità sugli esterni di Gamberoni e Giancola, mentre di tutta risposta il Pinerolo si è affidato al 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Gastaldello e Diciancia. Partiti subito all'attacco i ragazzi dell'Alpignano, dimostrando una buona velocità di gioco e, a tratti, un calcio molto gradevole. Al minuto numero 8 azione tutta in velocità con la palla che si muove velocemente tra i piedi di Suppo e Sumin, prima di giungere a Seminerio che però non riesce a concludere il triangolo (bene nell'occasione la difesa ospite). Alpignano che continua a pressare, vincendo molte seconde palle, e allo scoccare del decimo minuto trova il goal del vantaggio: Spina va via e serve al limite dell'area Sumin, dribbling del numero 8 che calcia e trafigge Nistor. Neanche il tempo di esultare che, complice una disavventura del portiere avversario, il Pinerolo trova il pareggio: punizione dalla trequarti battuta da Elkassab, sbaglia l'uscita in presa alta Casalegno, e palla che finisce inevitabilmente in gol. Nonostante la modalità con la quale è arrivata la rete, l'Alpignano reagisce immediatamente e spinge soprattutto centralmente: prove generali del raddoppio al tredicesimo, quando, servito da Spina, Laurena tenta la girata ma trova la respinta di un ottimo ElKassab (uno dei migliori dei suoi). Raddoppio che arriva finalmente al minuto numero 21: Maulucci riceve, stoppa e illumina nello spazio Spina (il nuovo capitano), che controlla e calcia nel sette non lasciando scampo all'estremo difensore pinerolese. 2-1 e risultato che sembra in ghiaccio, con il Pinerolo un po' in difficoltà.

Il leit-motiv del secondo tempo non cambia, con gli uomini di Manavella sempre a condurre il gioco. Alpignano che dunque continua a macinare occasioni nella prima parte della seconda frazione, andando vicino a goal della sicurezza al minuto numero 7 della ripresa: protegge palla Laureana, si gira e serve il solito Spina, palla per la corrente Gamberoni che calcia sull'esterno della rete. Con il passare del tempo sul cronometro, il Pinerolo inizia a prendere fiducia e prova a chiudere nella propria area i padroni di casa. Azioni dei biancoblu che sbattono però sulle mani di un riscattante Casalegno, bravo in due occasione a chiudere la saracinesca: prima nega la gioia della rete a Gastaldello, e poi impedisce la marcatura a Donati, volando e mandando la palla sopra la traversa. Ragazzi di Barberis che continuano mettere in difficoltà gli avversari e, al minuto numero 23 si procurano l'occasione per il pareggio: rigore e sul dischetto si presenta Diciancia. Intenzioni buone, esecuzione pessima della punta del Pinerolo: cucchiaio strozzato che finisce in bocca a Casalegno. Urla a fine partita del tecnico pinerolese, e partita che finisce dunque con una sconfitta per i suoi ragazzi.

IL TABELLINO

ALPIGNANO-PINEROLO 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 10' Sumin, 13' ElKassab, 21' Spina.

ALPIGNANO (4-3-3): Casalegno 6.5; Debilio 6, Ferrarese 6.5 (1' st Franco 6), Hattaki 6.5, Seminerio 6.5; Spina 8, D'Introno 6.5, Sumin 7 (1' st De Gioanni 6); Giancola 6.5 (9' st Irimia 6), Laureana 6.5, Suppo 6.5 (1' st Gamberoni 6.5). A disp. Solavaggione, Rotolo, Panetta. All. Manavella 7. Dir. D'Introno, Ferrarese.

PINEROLO (3-5-2): Nistor 6; ElKassab 7, Maulucci 6.5, Giordano 6 (1' st Vallarelli); Donati 6, Piano 6, Gaido 6, Malinverni 6, Benigno 6 (1' st Cruciani); Diciancia 6, Gastaldello 6.5 (1' st Bongiovanni 6). A disp. Brianese, Cravanzola. All. Barberis 6. Dir. Piano.

ARBITRO: Baccouche di Torino 6.5.