Le foto della sfida tra la squadra di Alessandro Pierro e i biancazzurri di Giorgio Manavella (1-0)

La fotogallery targata Girolamo Cassarà della sfida Lucento-Alpignano Under 17, prima gara del torneo Fair Play 2005 disputato in corso Lombardia. Finisce 1-0 per il Lucento grazie alla rete del centrale di casa Mattia Rigatto....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con