Match Point Laureana, Mirafiori Ting different, il Gassino resta a Galla col Chieri

E' di Andrea Stocchino, attaccante del Lascaris, il primo gol del 41° SuperOscar, la punta bianconera sblocca il match con il Volpiano dopo 3', al 10' il raddoppio di Simone Umilio. Sono le 10 del mattino in via Ragazzoni, campo del Vanchiglia, e per il Volpiano sembra notte fonda, invece nella ripresa arriva il rigore speranza dell'ex Chivasso Simone Duò e al terzo minuto di recupero il subentrato Danilo Lauriola "in the box" trova la rovesciata del clamoroso 2-2, traiettoria beffarda che scavalca l'incolpevole Federico Colamartino.

Nel Launch Match di mezzogiorno, il colpo di testa di Federico Laureana su angolo di D'Introno decide il big match tra l'Apignano e un Vanchiglia bello a metà (bene il primo tempo), nei biancazzurri anche l'esordio dell'ex Toro Stefano Panetta. Nel frattempo Tommaso Trimarchi su rigore aveva spianato la strada al Chisola nella vittoria con il Pozzomaina, raddoppio di Fabio Masciandaro per la squadra di Beppe Alessi. Il Pozzo accorcia con un eurogol di Pedro Iovino, 2006 come quasi tutta la squadra di Andrea Mirasola, la chiude Kevin Killer Cena su assist di Alex Piovan schierato "alto" a sinistra.

Nel pomeriggio la vittoria della Cbs, 1-0 firmato Pietro Bajardi, il pareggio tra il Borgaro che passa con un gol di Simone Rossin e il Mirafiori a segno su rigore con il capitano Anointing "Ting" Delbosco. Vince la Pro Eureka subito avanti con Tetaj, raddoppia un altro capitano, Alberto Palestro, centrale con il vizio del gol, accorcia Christian Brocci per i biancorossi (in maglia gialloverde). Il Lucento vince con un rigore di Gabriele Tucci al rientro, protesta il Bacigalupo per il gol dell'ex annullato a Jeremy Osadiaye. Nell'ultima gara il Gassino di Mitia Savio passa in vantaggio, manco a dirlo, con il capitano Lorenzo Galla, pareggio istantaneo del Chieri siglato da Dieghito Castagna, per l'1-1 finale.

