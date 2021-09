Clamoroso a Bra, Rino se ne va

Clamoroso a Bra, Rino Vanacore lascia la guida tecnica della Under 17, una squadra da lui meticolosamente costruita pezzo per pezzo insieme al Ds Piero Cannistraro. Tante uscite nei tornei precampionato, risultati e bel gioco, attestati di stima da parte di tutti e l'impressione che questo Bra 2005 potrà recitare un ruolo da protagonista.

Rino però spiega di essere stato costretto a farsi da parte: «Questioni di lavoro, è questa la motivazione principale. Qualcosina che non andava c'era, ma niente di irrisolvibile. Mi sono fatto da parte perché con i miei nuovi turni di lavoro non sarei riuscito a presenziare gli allenamenti. Ho chiesto alla società di svincolarmi, nel caso la mia situazione lavorativa dovesse cambiare sarei libero di accettare nuove offerte. Non escludo nemmeno che, cambiando le cose, potrei anche tornare a Bra appena possibile, qui sono stato benissimo, il presidente Giacomo Germanetti non voleva accettare le mie dimissioni, poi spiegata la situazione ha capito. Mi dispiace tantissimo lasciare questa squadra, anche per tutte le promesse che ci eravamo fatti a vicenda».

Adesso la dirigenza del Bra cerca un nuovo tecnico per l'imminente inizio dei campionati Regionali, circola il nome dell'ex Alpignano e Chisola, Tommaso Schiavo allenatore validissimo che ha lasciato la Under 19 del Lucento prima ancora che iniziasse la stagione.