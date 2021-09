SuperOscar: Il Pozzomaina non si presenterà, rischio monetina tra Lascaris e Volpiano

Problemi (logistici) di organico. Il Pozzomaina ha comunicato all'organizzazione del SuperOscar che domani mattina non potrà disputare la gara delle 11:00 con il Volpiano, che vincerà 3-0 a tavolino. Così come 3-0 diventeranno le sconfitte della squadra di Andrea Mirasola con il Chisola (3-1) e soprattutto con il Lascaris (7-0). I bianconeri non sono affatto contenti, dato che la larga vittoria con il Pozzomaina consentiva loro di affrontare il Chisola già qualificato con un buon margine di differenza reti rispetto al Volpiano. Per capire meglio, ecco risultati e nuova classifica del Girone A, Under 17, campo Vanchiglia:

Giornata 1

Lascaris-Volpiano 2-2

Chisola-Pozzomaina 3-1 ora 3-0

Giornata 2

Lascaris-Pozzomaina 7-0 ora 3-0

Chisola-Volpiano 1-0

Giornata 3 sabato 11/09

10:00 Lascaris-Chisola

11-00 Volpiano-Pozzomaina 3-0 tav

Classifica: Chisola 6 (DR +4), Lascaris 4 (DR +3), Volpiano 4 (DR +2), Pozzomaina 0 (DR -9)

Riassumendo,

il Lascaris si qualifica se: vince, pareggia, perde con un gol di scarto ma segnandone almeno uno

il Volpiano si qualifica se: il Chisola batte il Lascaris con almeno due gol di scarto

Se Chisola-Lascaris finisce 1-0, ci sarà il sorteggio per stabilire chi passerà il turno tra Lascaris e Volpiano

Il Pozzomaina partecipa alla categoria Under 17 con un organico composto quasi tutto da 2006, lo stesso gruppo gioca anche per la categoria Under 16 al campo del Lucento e si presenterà regolarmente alla gara delle 20:00 sempre con il Volpiano, in palio c'è la qualificazione agli ottavi di finale.