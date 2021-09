Monregale Calcio-Garino: Tumeo illude gli ospiti di Matacchione ma Galvagno-Stafa-Odasso la ribaltano a favore dei ragazzi di Seoni

Una bella partita, per lunghi tratti divertente, ma soprattuto molto corretta va in scena in quel di Vicoforte, col risultato di 3-1 in favore della Monregale. Il Garino parte forte e mette in difficoltà i monregalesi che si salvano in due diverse occasioni, una delle quali vede protagonista prima Arnaldi e poi la retroguardia che spazza sulla linea. Ma Tumeo non ci sta e porta in vantaggio i suoi di testa su corner, subito dopo la traversa colpita da Galvagno, unico squillo dei primi 20’. Ma il gol dà subito la scossa alla Monregale che riparte al doppio della velocità...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con