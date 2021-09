Pinerolo-Chisola: Pipoli e Dicianci fanno sognare i pinerolesi, Trimarchi al 90' gela i padroni di casa sul 2-2

2-2 scoppiettante tra Pinerolo e Chisola, il primo tempo è ricco di occasioni per entrambe le formazioni. Ma è il Chisola a fare la partita, anche se i pinerolesi sfruttano ogni minima chance con Diciancia e Pipoli che si arrendono solo ad uno straordinario Cuniberti. Nella seconda frazione di gioco arrivano i gol, doppio vantaggio per i pinerolesi siglati, neanche a dirlo, Pipoli e Diciancia, ma il vantaggio viene annullato sul finale grazie a due calci di rigore concessi e trasformati con freddezza da Trimarchi. La partita la fa il Chisola, Pinerolo sempre pericoloso in ripartenza. Sfida che sin dal primo...

