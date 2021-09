Alpignano-Lucento: Laureana e Panetta ribaltano Occhiogrosso, ma è di Rigatto la rete definitiva. Pari e patta in una gara elettrizzante

Una partita di altissimo livello che si conclude con un pareggio giusto. Alla rete di Occhiogrosso, arriva quella di Laureana mentre al sorpasso di Panetta ci pensa Rigatto: 2-2 e ad Alpignano ci si divide la posta in palio.

Laureana risponde a Occhiogrosso. A partire forte è il Lucento con Buffone che si inserisce ma trova Martino a sbarrare la strada. Poco dopo è il turno di Tucci che riceve da Corcione e solamente grazie ad un intervento alla disperata di Hattaki non riesce a trovare il gol del vantaggio. La risposta dell'Alpignano matura verso il 13' con Irimia, bravo a seguire l'azione construita dai compagni ma leggermente impreciso in zona gol. Si fa vedere anche Giancola con un tiro a giro che impegna l'estremo difensore del Lucento. Proprio la squadra ospite passa in vantaggio grazie a Occhiogrosso che incrocia dopo l'assist di Tucci e sigla l'1-0. A quel punto si riversano avanti i ragazzi di Manavella con Spina che tira di poco fuori dopo la deviazione del portiere s uccessivamente al 35' trova il gol del pari: Laureana in area, dopo un flipper con protagonista Panetta, infila in una situazione confusa per l'1-1. Prima del duplice fischio ci prova ancora il Lucento con l'ottima giocata di Tucci che però non riesce a superare Martino.

Zuccata di Rigatto. Al quarto della ripresa Laureana che cerca la doppietta personale trovando però l'esterno della rete. Insiste il Lucento che dopo i 15' iniziali alza i ritmi cercando il gol del vantaggio. Il primo a provarci è Fabozzi, servito da un Tucci fin troppo altruista davanti al portiere, che si trova quasi spiazzato dal passaggio del compagno e non riesce a segnare per via anche di un ottimo intervento difensivo. Al 19' Tucci prova a concludere da solo ma Martino è di nuovo protagonista di una grandissima parata mentre qualche istante dopo Palermo dà solo l'illusione del gol con un tiro che tocca la parte esterna della porta. L'Alpignano si difende bene e al 25' passa in vantaggio nonostante le tante occasioni del Lucento: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Panetta ci mette il piede indirizzando chirurgicamente il pallone dove non può nulla Mattiello. Il Lucento non ci sta e al 32' da angolo il piede delicato di Sofian imbecca l'incornata decisiva di Rigatto e il vicecapitano firma la rete del definitvo 2-2. L'ultima grande chance è firmata Alpignano con Sumin che tiene in gioco il pallone, lo mette in mezzo e trova Giancola che calcia fortissimo ma l'intervento di Mattiello è prodigioso e la palla si stampa sulla traversa. Il Lucento ci prova con vari lanci nel finale e rimane qualche dubbio sul contatto Martino-Tucci che l'arbitro valuta assolutamente regolare.

IL TABELLINO

ALPIGNANO-LUCENTO

RETI (0-1, 2-1, 2-2): 22' Occhiogrosso (L), 35' Laureana (A), 25' st Panetta (A), 32' st Rigatto (L).

ALPIGNANO (4-3-3): Martino 7, De Bilio 6.5, Irimia 6.5, Ferrarese 6.5, Ciliberti 6.5, Hattaki 6, Giancola 6.5 (35' st Gamberoni sv), D'Introno 6 (13' st Sumin 6.5), Laureana 7, Spina 7, Panetta 7.5. A disp. Casalegno, Amorosi, Franco, Seminerio, Degioanni, Suppo. All. Manavella 6.5.

LUCENTO (4-3-3): Mattiello 7, Sofian 6.5, Burei 6.5 (45' st Angelotti sv), Rigatto[05] 7, Borraccino[05] 6.5, Buffone 6.5 (25' st Trevor 6), Occhiogrosso 7 (31' st Marchiorlatti sv), Borgotallo 6.5, Tucci 7, Corcione 6.5 (10' st Fabozzi 6), Dino 6 (17' st Palermo 6). A disp. Perrone, Caruso. All. Pierro 6.5.

ARBITRO: Lotumolo di Collegno 5.5.

AMMONITI: 23' st Sofian (L).

LE PAGELLE

ALPIGNANO

Martino 7 Grandi interventi, bravo nelle uscite e a badare ai tiri che arrivano.

De Bilio 6.5 Molto propositivo, bravo però anche ad alternanre con qualità la fase difensiva.

Irimia 6.5 Spesso si fa vedere in avanti dove crea più di qualche grattacapo.

Ferrarese 6.5 Fa buona guardia in difesa, concede poco agli avversari.

Ciliberti 6.5 Lotta in mezzo al campo, ultimo a mollare in una partita tosta.

Hattaki 6 Cerca di riorganizzare il gioco, non è facile per vari motivi.

Giancola 6.5 Spina nel fiacno della difesa avversaria, varie sortite offensive pericolose. (35' st Gamberoni sv)

D'Introno 6 Qualche lampo, ma senza fare troppo la differenza.

13' st Sumin 6.5 Entra con caparbietà creando grattacapi al Lucento.

Laureana 7 Lesto da vero attaccante nel segnare il gol del momentaneo primo pareggio.

Spina 7 Qualità e quantità, motore di questa squadra e dell'attacco in particolare.

Panetta 7.5 Migliore in campo, ogni pallone che tocca diventa pericoloso. Segna un gol pesante e non sbaglia praticamente mai.

All. Manavella 6.5 Riesce a raccogliere un punto importante, i suoi giocano molto bene e va dato merito.



LUCENTO

Mattiello 7 Sbaglia davvero poco, risponde sempre presente e lo fa in maniera determinante.

Sofian 6.5 Copre molto bene e offre l'assist per il 2-2 definitivo da angolo.

Burei 6.5 Ottima partita in entrambe le fasi, attento dietro e propositivo in avanti. (45' st Angelotti sv).

Rigatto 7 Se non bastava la partita di qualità, nel dubbio segna anche un gol pesante per togliere ogni dubbio.

Borraccino 6.5 Grinta da vendere in una partita maschia e ad alti ritmi, lui calza a pennello.

Buffone 6.5 Parte forte, conserva l'energie e fino al momento della sostituzione dà tutto quello che ha.

25' st Trevor 6 Porta con sé tanta fisicità, vicino al gol di testa in un'occasione.

Occhiogrosso 7 Palla al piede è infermabile, molto abile nell'occasione della prima rete. (31' st Marchiorlatti sv).

Borgotallo 6.5 Si sdoppia per non far mancare nulla in ambedue le fasi, partita da applausi.

Tucci 7 Manca solo il gol in una partita che per lui è molto sentita. Tra miracoli del portiere e a volte un pizzico di altruismo, non riesce a segnare ma rimane una partita spettacolare.

Corcione 6.5 Parte con qualche difficoltà ma in definitiva resta ununa prova di carattere.

10' st Fabozzi 6 Sempre nel vivo dell'azione, fornisce più di qualche suggerimento interessante.

Dino 6.5 Varie sgroppate che portano in superiorità numerica la squadra.

17' st Palermo 6 Va vicino al gol da subentrato.

All. Pierro 6.5 Strappa un pareggio importante con una squadra forte, può essere soddisfatto dei suoi.



ARBITRO

Lotumolo di Collegno 5.5 Sbaglia varie chiamate, ma comunica tanto e si fa rispettare.