Cellatica-Verolese: episodi e finale incandescente portano tre punti in casa dei ragazzi di Ferrari con Belvedere e Treccani mattatori nel finale

Un gol per tempo nei minuti conclusivi di Belvedere e Treccani sanciscono la vittoria del Cellatica al termine di una gara nel complesso equilibrata, decisa da episodi e con un finale incandescente. La Verolese affronta la prima di campionato reduce da tre vittorie di blasone in Coppa contro Rigamonti, Pavoniana e Ghedi ma orfana di bomber Sampati fermo al palo per un grave infortunio al ginocchio. Coach Ferrari affronta la gara con una buona organizzazione di gioco ma si vede costretto a sostituire Andreoli dopo soli tre minuti per infortunio e a variare in corsa le strategie studiate a tavolino....

