Ivrea Calcio - Settimo: gli orange passano in rimonta con uno scatenato Mosca

Finalmente arrivano i primi punti in campionato per l'Ivrea Calcio che trova una bella vittoria contro i rivali del Settimo. Il match è stato spumeggiante e ricco di occasioni per tutti i novanta minuti, ma la grandissima prestazione del numero 11 eporediese Mosca ha fatto la differenza. La sua doppietta, infatti, ha permesso agli orange di vincere in rimonta, dopo essere andati sotto per un rigore segnato dal numero 8 Storniolo. Il totale equilibrio in campo ha anche acceso il nervosismo dei ventidue: non sono mancati momenti di tensione che hanno reso la partita ancor più vivace e spettacolare. Con...

