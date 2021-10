Alpignano-Mirafiori: Pasqualini sfiora l'impresa, il subentrato "Rashi" Al Hajjawi la decide nella ripresa

Una partita emozionante fino all'ultimo, e una squadra che esce vincitrice dallo scontro di Alpignano, ma non senza gli strascichi di una battaglia durata ben più di novanta minuti. Alla fine a spuntarla sono i biancazzurri di Manavella, passati due volte in svantaggio e capaci di rimontare e stare sempre a contatto, giocando contro una squadra tosta e ben piazzata dietro. La decide un 2006, Al Hajjawi, ma sono in generale i cambi e la rosa lunga il segreto di questo successo. Dalla panchina, infatti, arriva anche il secondo gol dell'Alpignano, con Ferrarese, dopo che l'1-1 era stato firmato da...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con