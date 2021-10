Bra-Pinerolo: la riprende Lascala, i giallorossi mantengono la vetta

A Bra va in scena una sfida da alta classifica tra Bra e Pinerolo. L'avvio di gara non è dei più emozionanti. L'occasione più grossa del primo tempo è un tiro al volo dell'attaccante del Bra, e ex della gara, Matteo Neziroski. Nella ripresa il Bra parte forte e va vicinissimo al pareggio, sventato da un grande intervento di Maulucci. È proprio il difensore biancoblù a sbloccare il risultato intorno alla mezz'ora. I giochi sembrano chiusi, ma al 41' Giordano si prende il secondo cartellino giallo che lascia la squadra di Barberis in dieci uomini. Allo scoccare del secondo minuto di...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con