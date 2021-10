Castellanzese-Rhodense: Martellozzo da sogno, una tripletta da campione! Aloardi tiene alta la bandiera neroverde

Il fattore Martellozzo è determinante e la seconda vittoria consecutiva in campionato della Rhodense porta la sua firma. La tripletta siglata dall'attaccante arancionero è splendida e incredibilmente decisiva. Dopo le due reti siglate all'esordio contro il Barbaiana, Martellozzo mette a referto altre tre marcature che lanciano la squadra di Dragonetti in testa alla classifica. La Castellanzese invece dopo il convincente esordio sul campo del Bosto si ferma tra le mura di casa contro un grande avversario. I neroverdi di Forestieri lottano fino all'ultimo minuto del match, ma il calo fisico che si palesa nella ripresa non consente alla squadra di...

