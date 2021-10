Sancolombano-Segrate: il primo tempo sorride a Pezzella, nella ripresa l'urlo potente della squadra di Brambilla

Il Sancolombano fa festa, il Segrate rallenta. Una partita dai due volti: la prima frazione di gioco premia gli ospiti, in grado di rimediare al colpo subito in avvio con due reti di pregevole fattura, che poi cambia totalmente al rientro dagli spogliatoi, con la squadra di Brambilla inarrestabile, che approfitta di qualche pecca individuale avversaria e riesce a conquistare i tre punti dopo il pareggio all'esordio a Villapizzone. Per Pezzella un ko che rallenta la corsa dopo il bell'esordio casalingo contro il Fanfulla, terminato 3-0. Segrate sopra. Pronti, via, e il Sancolombano dopo 10 minuti si porta in vantaggio:...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con