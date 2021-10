Bulgaro-Castello Cantù: finisce in pari, Merazzi sblocca la partita nel primo tempo, ospiti che pareggiano nella ripresa con Ajouli

Né vincitori né vinti, finisce 1-1 il match tra Bulgaro e Castello Cantù. Apre Merazzi e risponde Ajouli. Padroni di casa che vanno a quota 5 punti, secondo pareggio consecutivo dopo il pari di settimana scorsa contro il Leo Team. Ospiti che invece volano a 7 punti e trovano il primo pareggio dopo le due vittorie nelle prime due giornate.

Avvio. Gara che fin da subito è equilibrata e caratterizzata dai numerosi duelli a centrocampo e dalle due squadre che puntano più sulla fisicità che sulla qualità: molti contrasti e poche vere occasioni da gol. Gara che si sblocca al 20’, quando l’arbitro assegna un calcio di rigore in favore del Bulgaro in seguito ad un contatto falloso in area del Castello Cantù: dal dischetto si presenta Merazzi che non sbaglia e porta i padroni di casa in vantaggio. Non molte azioni dopo il gol e squadre che vanno a riposo sul risultato di 1-0.

Il pari. Ripresa che inizia sulla falsa riga del primo tempo, partita molto fisica e giocata nelle due trequarti con difese molto solide che fermano le azioni e le ripartenze. Squadre molto compatte e nessuna delle due che da l’impressione di poter prendere in mano il controllo della gara. Gli ospiti trovano il gol del pareggio a 15 minuti dalla fine con Ajouli, che scavalca il portiere con uno splendido pallonetto e sigla il pareggio. La partita finisce così, 1-1 e squadre che si accontentano di dividersi la posta in palio. Quinto gol stagionale per Ajouli, che è decisivo e segna ancora una volta dopo le due doppiette delle prime due giornate.

TABELLINO

BULGARO-CASTELLO CANTÙ 1-1

RETI (1-0, 1-1): 20' rig. Merazzi (B), 30' st Ajouli (C).

BULGARO: Gallicchio 6.5, Anedda Jorge Luis 6, Merazzi 6.5, Luraschi 7, Bernasconi 6, Cortinovis 6, Oruci 6, Riva 6.5, Di Blasi 6, Bertoli 6, Bilardello 6. A disp. Masa, Annoni, Bellinzaghi, Chicaiza Jim, Cirillo, Franco, Mottarelli, Samuelli, Totu. All. Banfi 6.5.

CASTELLO CANTÙ: Brenna 6.5, Todeschini 6, Giudici 6.5, Dozio 6.5, Lembo 6, Nebuloni 6, Gerardi 6.5, Franceschetti 6, Nespoli 6, Ajouli 7, Buscetta 6. A disp. Rossoni, Marelli, Pologna, Parravicini, Caslini, Crippa, Butti. All. Lo Chiano 6.5.