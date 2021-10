Ivrea Banchette-Lascaris: ospiti semplicemente fenomenali. Doppiette di Stocchino, Marotta e Fregnan

Finisce nel migliore dei modi per il Lascaris il match contro l'Ivrea Banchette. Un nettissimo 10-1 che certifica il loro dominio incontrastato fino a questo punto del campionato. Promossi tutti i ragazzi dell'allenatore Balice. Menzione d'onore per il reparto offensivo, oggi in stato di grazia. Le doppiette di Stocchino, Marotta e Fregnan hanno portato la partita sui binari giusti. Difesa perfetta nelle poche volte in cui è stata chiamata in causa, eccezion fatta nell'occasione del gol subito. Benissimo anche la mediana a due a schermare la difesa e ad avviare ogni singola azione propria. Davanti, infine, la qualità è stellare....

