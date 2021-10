LG Trino-Juve Domo: buio vercellese. Ghezza e Peluzzi la incanalano a favore dei garanata

La Juve Domo cala un poker senza repliche. Molto compatta e concreta la formazione ossolana, che scende a Trino trovando una meritata vittoria anche senza alzare troppo i giri del motore. Di contro altra sconfitta per un LG Trino a corto di uomini ed anche di idee. Troppi errori banali e poca iniziativa per far arrivare la palla agli attaccanti, salvarsi in questo modo ai Regionali è complicatissimo per non dire impossibile. Doppio svantaggio. Apre il conto dei tiri verso la porta avversaria una punizione di Arionello al 9', con palla tesa oltre la traversa. Dalla parte opposta, invece, Giarolo...

