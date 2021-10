Monregale-Area Calcio: i ragazzi di Bissolino calano la cinquina. Bertello dà spettacolo con una doppietta

Nella partita di Vicoforte va in scena un primo tempo piuttosto scialbo di grandi occasioni, ma all'Area Calcio guidata da Bissolino basta un'azione, scaturita da una deviazione, per siglare il gol del vantaggio con Bertello. Se la prima frazione di gioco ha regalato una partita piuttosto povera di colpi di scena, eccezion fatta per il gol, nel secondo tempo i gialloblù si scatenano: al 16' Bertello sigla la doppietta personale poi, dopo soli tre minuti, il neo-entrato Vozza chiude la partita. Al minuto 20 arriva il quarto gol, firmato Kaceli. Nel finale, anche Giovannetti inserisce il proprio nome nel tabellino...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con