Lucento-Pozzomaina: la schioda bomber Tucci, eurogol Occhiogrosso e Virelli

Nel posticipo della quinta giornata del Girone C il Lucento di Alessandro Pierro supera 4-0 il Pozzomaina di Andrea Mirasola. Tucci e compagni partono col piede sull'acceleratore, ma il muro eretto dagli ospiti regge anche e soprattutto grazie agli interventi puntuali di Pauliuc e alle parate di Valente: il numero 1 salva su Cirillo al 6', si ripete sul bomber ex Alpignano al 17' e vola sul missile da fuori area di Sofian al 33'. La risposta del Pozzomaina è tutta nel bel sinistro dalla distanza di Nicola, su cui Mattiello si distende alla grande spedendo in corner. Bello il gesto di fair play del numero 10 del Pozzomaina che va a dare il cinque al portiere del Lucento. Al 36' il Lucento passa in vantaggio: Tucci riceve palla al limite, la protegge col fisico e con la punta la spedisce alle spalle di Valente. Nel finale l'estremo difensore ospite è ancora attento su Cirillo dopo un'incomprensione tra Mingarelli e Pauliuc.

Nella ripresa i ragazzi di Pierro, dopo una sonora strigliata negli spogliatoi, aumentano i giri del motore e al 13' raddoppiano: il tiro svirgolato da Cirillo diventa un assist involontario per Occhiogrosso che scarica un destro preciso e potente su cui Valente nulla può. Il Pozzomaina accusa il colpo, cala un po' di intensità, e subisce il 3-0 al 25': protagonista ancora Occhiogrosso che, servito da Rigatto, si accorge di Valente leggermente fuori dai pali e lo supera con un delizioso cucchiaio dalla distanza. Con la partita in ghiacccio i padroni di casa giocano a mente libera e 2' più tardi timbrano ancora con Virelli, autore di un'ubriacante serpentina conclusa nel migliore dei modi. Al 39' c'è anche spazio per un black-out dei riflettori che porta alla sospensione della gara, ma dopo 20' la situazione viene risolta e la partita termina con il successo del Lucento. Lucento che nel prossimo turno farà visita al Cenisia di Matteo Curcio; il Pozzomaina è invece atteso da un'altra sfida tosta, quella casalinga contro il Vanchiglia di Giorgio Tonino.

IL TABELLINO

LUCENTO-POZZOMAINA 4-0

RETI: 36' Tucci (L), 13' st Occhiogrosso (L), 25' st Occhiogrosso (L), 27' st Virelli (L).

LUCENTO (4-4-2): Mattiello 7; Sofian 7 (33' st Palermo 6), Rigatto 6.5 (34' st Caruso 6), Marchiorlatti 6.5, Burei 6.5 (33' st Dino 6); Occhiogrosso 8 (33' st Buda 6), Igbinakenzua 7.5, Mangione 6 (30' st Angelotti 6), Virelli 7; Tucci 7, Cirillo 6 (28' st Corcione 6). A disp. Perrone, Borracino, Buffone. All. Pierro 7. Dir. Borgotallo, Buffone.

POZZOMAINA (4-2-3-1): Valente 7; Cerruti 6.5 (26' st Vinau 6), Iovino 6.5, Pauliuc 7, Arcadi 6 (39' st Severina 6); Milan 6, Mingarelli 7; Nirta 6, Acsinte 6 (10' st Pagliuca 6), Buzulica 6 (26' st Carnevale 6); Nicola 6.5 (39' st Albertini 6). A disp. Fredes, Daria. All. Mirasola 6. Dir. Nirta, Milan.

AMMONITI: 14' st Cerruti (P), 20' st Nicola (P).

ARBITRO: Russo di Torino 7.5

Il Pozzomaina di Andrea Mirasola