Borgovercelli-Alicese Orizzonti: Ghirardelli apre le danze e Siviero la chiude

Grazie ad un primo tempo vissuto sul pezzo il Borgovercelli trova una vittoria più che utile per rilanciare la propria classifica facendo allo stesso tempo restare giù l'Alicese Orizzonti. Sono punti-salvezza che la formazione di Gigi Scarpa trova sfruttando bene le occasioni avute e gestendo in maniera attenta nella ripresa. Gli ospiti di Roberto Aimone, invece, sono parsi sulle prime un po' impacciati, per poi comunque avere alcune occasioni per pareggiare sull'1-0 o accorciare sul 2-0. Ma la mira non è stata ottimale e si torna a casa con un'altra sconfitta. Apre Ghirardelli. Inizio manovriero dell'Alicese Orizzonti ma una volta...

