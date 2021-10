Cbs-Chieri: Re incanta, Di Giovine ruggisce, rossoneri e collinari avanti a braccetto

Non è e non può essere una partita come le altre: quando Cbs e Chieri si affrontano, qualunque sia la categoria, lo spettacolo non manca mai. Così è stato anche in Under 17, dove i collinari di Simone Loria hanno accarezzato la possibilità di trovarsi in vetta da soli, ma hanno impattato contro la tenacia e l'organizzazione dei rossoneri di Miles Renzi. Protagonisti di giornata sono il puntero Piergiorgio Re e la colonna difensiva Matteo Di Giovine, entrambi autori di una doppietta che sancisce il 2-2 finale. La giocata del singolo. Nel 4-3-1-2 di Miles Renzi c'è Luxardo sulla trequarti ad...

