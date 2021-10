Monregale-Saluzzo: Di Pierdomenico monumentale, Bonfanti e Vallinotti la riprendono sul gong

Tanti gol e tante emozioni in quel di Vicoforte. La Monregale passa in vantaggio dopo soli quattro minuti e va anche vicino al raddoppio. Ma alla prima vera occasione, il Saluzzo di Boscolo riporta il risultato in parità con la rete dell'attaccante Boiero. Gli ospiti sembrano rivitalizzati dal gol e, al 30', ottengono un calcio di rigore che viene realizzato da Roera. Nel finale del primo tempo, ci pensa ancora Boiero. I granata si portano così sul 3-1. Nella seconda frazione di gioco, i bianco-rossi iniziano a spingere creando diverse occasioni e, al 25', il numero 10 Bonfanti segna su...

