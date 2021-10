RG Ticino- Biellese: Imbruglia sbroglia il big match e beffa i lanieri: rossoverdi in scia allo Sparta Novara

In un testa a testa serrato ci vuole il colpo che non ti aspetti per risolvere la contesa. RG Ticino-Biellese, cominciata in sordina, è esplosa nella ripresa, trasformandosi in un match serrato che poteva finire in qualsiasi modo: a deciderlo, proprio nel momento in cui i padroni di casa sembravano sul punto di cedere al sorpasso biellese, ci ha pensato Giulio Imbruglia. L'amaro in bocca, al di là del colpo beffardo nel finale, è evidente in casa bianconera: in entrambi i gol infatti, gli ospiti hanno qualcosa da recriminare. Il vantaggio di Siviero, nato da un calcio piazzato, viene realizzato...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con