Rozzano-Segrate: Battaglia sale in cattedra, sigla una doppietta e vince la guerra

Sei gol e tre legni (due a uno in favore dei padroni di casa), questi i numeri per poter inquadrare a livello statistico il match. Si sa, però, che le statistiche nel calcio lasciano il tempo che trovano e la sfrontatezza e l’agonismo messi in campo dalle due squadre hanno permesso al pubblico di divertirsi e vivere con piacere i novanta minuti. Nonostante il tanto nervosismo che ha segnato e rallentato i ritmi nella ripresa, le due squadre hanno ribaltato continuamente e velocemente il fronte creando numerose situazioni di uno contro uno tra portiere e attaccante, dove gli estremi difensori...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con