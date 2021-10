AlbinoGandino-Caravaggio: Gallizioli è una meraviglia, una tripletta che lo incorona re; Fadigati è la solita macchina da gol

Un gioiello a tempo scaduto, un tiro a giro che tocca il palo e si infila in rete. Il gol di Nicolò Gallizioli, il terzo della partita, vale tre punti d'oro contro un Caravaggio fino ad ora imbattuto. La squadra di Varischetti in svantaggio per larghi tratti della gara trova il pareggio a dieci dal termine e nei minuti di recupero pesca il jolly che gli regala la vittoria. I padroni di casa, nonostante le numerose assenze che li hanno costretti a giocare con ben sette ragazzi del 2006 in campo, buttano il cuore contro l'ostacolo e conquistano tre punti...

