Cellatica-Sporting Club Rezzato: Uragano gialloblù. Talone mattatore consegna lo scettro e il trono almeno per una notte.

Nel derby bresciano disputato nella terra delle raffinate bollicine è la squadra di Pierangelo Ferrari a prevalere, neutralizzando lo Sporting Club Rezzato con un rotondo 5 a 0. Le firme d’autore di un Talone in stato di grazia permettono ai franciacortini di incamerare altri tre punti preziosi e balzare al comando della classifica almeno per una notte. Per i ragazzi di Pini, invece, la terza sconfitta nelle ultime cinque gare disputate costa il settimo posto della graduatoria a solo due lunghezze di vantaggio dalla sottile linea rossa dei play-out. Tripudio gialloblu si direbbe, nonostante un primo tempo avaro e scarno...

