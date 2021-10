Caronnese-Academy Legnano: Roncolato apre le danze e Basso colpisce due volte, la corazzata di Infurna procede spedita

Una partita mai in discussione per la Caronnese che dopo la sconfitta di misura dello scorso turno contro la corazzata Rhodense rialza la testa e conquista una vittoria per 4-0 contro l'Academy Legnano di Costantino. Già nel corso della prima frazione i ragazzi di Infurna archiviano la pratica con le reti di Roncolato in avvio di gara. Marashi trova il raddoppio dopo aver ribattuto in rete il pallone in un mischia in mezzo all'area e Basso trasforma il penalty che indirizza la gara a dieci minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa i rossoblù controllano la gara senza rischiare...

